Carmen Geiss: Zwillings-Hammer

Eigentlich wollte Carmen Geiss ihren Fans nur einen kleinen Einblick in ihren Arbeitsalltag geben. Doch ihre Fans scheinen in dem "Instagram"-Post noch viel mehr zu sehen! Vor allem die Ähnlichkeit zwischen Carmen und ihrer Tochter Shania ist für einige Follower einfach nur verblüffend! So ist zu lesen: "Diese Ähnlichkeit mit Shania" sowie "Wow! Du siehst toll aus". Ehrliche Worte, die zeigen: Carmen hat mit dem Bild bei einem Großteil ihrer Community voll ins Schwarte getroffen. Doch leider sind nicht alle von dem Bild so sehr begeistert! So werden auch einige Negativ-Stimmen laut: "Wow, so viele tolle Filter" sowie "So sieht man aus, wenn man 'arbeitet'". Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sich Carmen von den Kritikerin nicht all zu sehr aus der Ruhe bringen lässt! Widersacher gibt es schließlich immer...