Carmen Geiss: Traurig, was sie jetzt verkraften muss

"Noch etwas die Sonne genießen" schreibt Carmen nun einem Post, der sie beim Sonnenbaden im Bikini zeigt. Eigentlich ein entspannter Einblick in den Alltag der Power-Frau. Doch was folgt, sind eine Reihe von bitterbösen Kommentaren. So wettern ihre Follower: "Kann ein Foto schön sein, wenn man immer nur Filter benutzt. Da hat wohl jemand ein Problem mit dem Älter werden. Oder?", "Oha, da haste aber viele Filter reingehauen" sowie "Man sollte zu seinem Alter stehen! Hat auch seinen Reitz." Autsch! Worte, die an Carmen sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Was die Frau von Robert Geiss über diesen Shitstorm denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich die Kommentare nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...