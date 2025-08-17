Davina & Shania Geiss: Eskaliert jetzt der Schwesternzoff?

Als Shania kürzlich aus der gemeinsamen Monaco-Wohnung auszog, um sich ein eigenes Luxus-Apartment zu gönnen, stichelte sie: "Davina ist eifersüchtig, dass ich so eine tolle Wohnung bekomme und sie nicht!" Davina konterte prompt: "Ich bin ja immerhin die Erstgeborene – also habe ich genau die gleichen Rechte wie Shania, wenn nicht sogar mehr!" Und der Konkurrenzkampf geht munter weiter: Designertaschen, Outfits, Selfies – alles wird verglichen. Oder auch mal beschlagnahmt: Als Davina ihrer Schwester vorwarf, ihr einige Designer-Bags geklaut zu haben, erwiderte Shania nur trocken: "Wir haben die doch zusammen gekauft – aber ich habe ein paar behalten." Klassisches Schwestern-Gezicke – aber auf Jetset-Niveau.