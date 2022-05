Carmen & Robert Geiss: Drama in Florida! Der Fluch hat zugeschlagen

Carmen Geiss (57) verabscheut rote Fahrzeuge und das aus einem ganz skurrilen Grund: „Mir hat eine Wahrsagerin mal vorhergesagt, dass ich in einem roten Auto sterben werde.“ Im Urlaub in Florida wurde ihr Aberglaube jetzt auf eine harte Probe gestellt, denn der Mietwagen, der ihr und Ehemann Robert Geiss (58) zur Verfügung gestellt wurde, war – oh Schreck – ausgerechnet rot...

