Carmen & Robert Geiss: Mega-Überraschung! Jetzt ist es offiziell

Da Carmen und Robert in Zeiten von Corona nicht nach Berlin kommen können, nehmen sie die Sendung bereits vorab mit dem Handy in ihrer Heimat Monaco auf. "Früher brauchte man für alles großes Equipment. Heute kann ich mit meinem Handy quasi alles machen, was ich will", erklärt Robert dem Blatt weiter. Mal sehen, wie sich die beiden als Radiomoderatoren schlagen werden...

Skandal-Bilder von Carmens und Roberts Teenie-Tochter Shania aufgetaucht! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: