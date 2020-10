Caro Robens: Zwang Andreas sie zu dieser krassen Schönheits-OP?

Statt ins Fitnessstudio begeben sich Andreas und Caro Robens in ihrer Doku „4 Fäuste für Mallorca“ diesmal zum Schönheitschirurgen in Palma de Mallorca. Die maskuline Bodybuilderin wünscht sich ein weiblicheres Gesicht. Eigentlich möchte Caro Robens bei der Schönheits-OP nur ihre Nase verkleinern, doch der Beauy-Doc hat noch ein paar mehr Ideen zur optischen „Optimierung“ parat. Neben der Entfernung von Altersflecken und Tränensäcken, soll Caro Robens auch ein neues Kinn und kleinere Ohren bekommen. Wow, eine echte Generalüberholung! „Werde ich das Gesicht von Angelina Jolie haben?“ fragt Caro den Arzt scherzhaft. Doch obwohl sie Witze reißt, schlägt die Stimmung schnell in Angst und Sorge um. Schon kurze Zeit später wird Caro Robens in den Operationssaal geschoben. Ehemann Andreas bleibt mit der schrecklichen Gewissheit zurück, dass seine Frau nie mehr so aussehen wird wie vorher! Ganze vier Stunden dauert die Schönheits-OP an...