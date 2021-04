Caro Robens & Andreas Robens: Der Streit mit Daniela Büchner eskaliert

Mit dieser Meinung stehen die Robens keineswegs allein da. In zahlreichen Online-Bewertungen beklagten sich die Gäste über die lieblos zubereiteten Snacks. Die Unzufriedenheit blieb nicht ohne Konsequenzen, die Pandemie gab den sinkenden Umsätzen dann den Rest: Vor wenigen Wochen machte Danni den Laden endgültig dicht. Das hätten sie aus der Presse erfahren, sagen die Robens. Erst hieß es, es gäbe bereits einen Nachmieter, doch der sprang wieder ab. "Vier Tage später haben wir dann unterschrieben", erzählt Caro zufrieden. Sie und Andreas sind sicher, dass sie ihr "Baby", wie sie die "Faneteria" schon liebevoll nennen, unter dem Namen "Iron Diner" viel besser und erfolgreicher führen werden als die Büchner-Witwe: "Unser 'Iron Diner' wird vielseitiger als die 'Faneteria', da wir eine größere Speisekarte anbieten", stellt Andreas klar. "Die Gäste können also bei uns richtig essen, aber auch nur gemütlich etwas trinken. Und da wir alle richtig motiviert sind, wird es hundertprozentig gut."

Danielas Provokation auf Instagram lässt das frischvermählte Paar einigermaßen kalt. Typisch Danni halt. "Es war klar, dass sie etwas sucht, um ins Gespräch zu kommen", lästert Caro genüsslich. "Hätte sie die Wände nicht so lassen wollen, dann hätte sie sie in nur einer Minute übersprühen können. Sie hatte schließlich auch Zeit, alles andere rauszuräumen. Da hätte man halt Prioritäten setzen müssen, wenn einem das so wichtig ist." Überhaupt hat Daniela sich mit ihrer Hass-Tirade keinen Gefallen getan. Sogar Robens-Gegnerin Iris Klein macht sich auf Instagram herzhaft über sie lustig, obwohl zwischen der Katzen-Mutter und dem Bodybuilder-Paar im "Sommerhaus der Stars" so richtig die Fetzen flogen. Nach dem Motto: Die Feinde meiner Feindin sind meine neuen Freunde … Offensichtlich hat Danni es durch ihre verzweifelt-aggressive Mitleidsmasche geschafft, so ziemlich jedem auf die Nerven zu gehen. "Sie hat es sich hier einfach mit allen verscherzt", bestätigt Marion "Krümel" Pfaff gegenüber "Closer". Und holt dann die ganz große Keule raus: "Ich glaube, es ist im Leben so, dass alles, was man ausstrahlt, auch zurückkommt. Eine Danni Büchner ist in meinen Augen narzisstisch veranlagt. Sie begibt sich immer in die Opferrolle und macht sich durch ihre Art einfach unbeliebt!" Wie sie diese Art beschreiben würde? Da nimmt die Kult-Wirtin kein Blatt vor den Mund: "Unsympathisch, unehrlich und missgünstig – das sehe aber offenbar nicht nur ich so, sondern sehr viele Kollegen." Caro und Andreas wünscht Krümel dagegen nur das Beste. "Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum Danni meint, sich über diese Schlüsselübergabe so aufregen zu müssen. Wenn man nicht mehr in der Lage ist, einen Laden zu halten, muss man ihn halt abgeben."