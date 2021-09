Caro & Andreas Robens: Aus und vorbei!

Caro und Andreas Robens mussten in der letzten Zeit einiges durchmachen. Durch die Corona-Krise waren ihre Fitnessstudios und ihr "Iron Diner" monatelang geschlossen. Schweren Herzen gaben sie ihr Restaurant an ihre Freunde Kim Beeker und Ercan Ayebe ab. Die beiden eröffneten in der ehemaligen "Faneteria" von Daniela Büchner sogar eine zweite Fiale. Doch das endete im Desaster...