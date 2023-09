Caro und Andreas Robens: Jetzt ist von Scheidung die Rede

Caro und Andreas Robens sind ein Herz und eine Seele. Seit 12 Jahren sind die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer verheiratet und leben nun seit mehreren Jahren in ihrer Wahlheimat Mallorca. Dort gibt das Paar auch beruflich Vollgas und betreiben das erfolgreiche Fitnessstudio "Iron Gym". Zwar mussten sie ihr Restaurant "Iron Diner" schließen, doch ihr Gym lockt nach wie vor diverse Mallorquiner an. Doch läuft es in ihrer Ehe auch so gut?