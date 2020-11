Caro & Andreas Robens: Krasser Rettungsplan für ihr Fitnessstudio

Zeit für eine neue Geschäftsidee! Statt den Kopf in den Sand zu stecken, wollen Caro und Andreas Robens sich die Krise diesmal zu Nutze machen. Schon seit einigen Jahren schlummert in Andreas der Traum, ein Fitnessstudio unter freiem Himmel zu eröffnen - ganz nach dem amerikanischen Vorbild "Venice Beach". Hanteln stemmen unter der Sonne Mallorcas vor der türkisblauen Meereskulisse, eine Idee, die wahrlich viel Potential mit sich bringt! „Damit können wir weltweit attraktiver werden!“ träumt Andreas Robens größenwahnsinnig. Doch um sein Herzens-Projekt endgültig in die Tat umzusetzen, müssen die beiden zunächst die spanischen Behörden überzeugen! Zwar haben die Fitnessstudio-Betreiber in der Vergangenheit bereits mehrere Anläufe genommen, doch noch nie war ein Studio unter freiem Himmel so attraktiv wie in Corona-Zeiten! Mit einer Videopräsentation in Flip-Flops und Strandkleidung versuchen Caro und Andreas Robens ihr Glück. Lässt sich die Regierung in diesem Outfit wirklich umstimmen? Jetzt bleibt dem kultigen Auswanderer-Paar nur noch das Daumen drücken!

Sind bei euch auch die Fitnessstudios geschlossen? Mit diesen coolen Tricks schafft ihr Abhilfe: