Oliver Pocher: Wiesn-Flirt mit Verena Kerth

Da hat Verena Kerth Oliver Pocher wohl ganz schön im Griff. Die Ex von Marc Terenzi hat beide Arme um den Comedian gelegt und es scheint, als würden sich die beiden mehr als gut verstehen. Das unterstreicht auch die Pose des Comedians, indem er sich auf seine Faust beißt. Was genau hinter diesem Schnappschuss der drei feierwütigen Wiesn-Besucher steckt, wissen wohl nur sie selbst. Doch wenn man Ollis Verflossene betrachtet, wird eines mehr als deutlich: Verena fällt genau in sein Beutschema.

Mit wem Olli vor der Ehe mit Amira Aly liiert war, erfährst du im Video: