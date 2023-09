Carolin Kebekus: Überraschende Beichte! Damit hat keiner gerechnet

Im Gespräch mit Ina erzählt Carolin beispielsweise von ihrem Weg aus der Heimat nach Berlin. Auch traumatische Erlebnisse in Schuhgeschäften und ihre Angst vor Extremsportarten werden thematisiert!

Und als wäre das alles noch nicht verrückt genug, plaudert die 43-Jährige über Wrestling-Kämpfe (!) mit ihrem Bruder David und ihre Liebe zur Schlagermusik. Was für eine bunte Mischung!

Übrigens: In der Hafenkneipe gibt es nur 14 Sitzplätze und die Eintrittskarten werden von Produktionsfirma verteilt. Kaufen kann man sie also nicht! Wer mag, kann das Spektakel allerdings von der Sommerterrasse aus beobachten. Alle anderen können die neue Folge am Donnerstag ab 23.35 Uhr in der ARD und später auch in der Mediathek sehen.