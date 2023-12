Caroline Beil: Feuer-Drama! "Das Treppenhaus war voller Rauch!"

Gerade hatte die Schauspielerin die Premiere ihres Theaterstücks "Rent a friend" in Worms gefeiert, lag selig schlummernd in ihrem Hotelbett – plötzlich ein lauter Knall und sie wachte mitten in der Nacht auf.

"Es war so gegen zwei Uhr", erinnert sie sich. Caroline öffnete die Zimmertür. Dann der Schock: "Das Treppenhaus war voller Rauch!" Ein Handyladen im Erdgeschoss unter dem Hotel hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh. Der TV-Star war im zweiten Stock und lief raus auf den Flur. Sie hatte Panik. Wohin nur? Durchs Treppenhaus ging es nicht. Vielleicht aufs Dach? "Da wollte ich auch hin. Meine Fahrerin rief mich auf dem Handy an, schrie durch den Hörer: Du musst nach links gehen, ganz nach unten, da ist der Notausgang. Lauf, lauf!' Caroline rannte und entkam dem Feuer im letzten Moment! Wie durch ein Wunder blieb sie unverletzt. "Wenn ich ein paar Minuten später aufgewacht wäre, wäre es zu spät gewesen. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Aber ich bin froh, dass ich einen Schutzengel hatte."