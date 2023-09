Caroline Beil: Liebescomeback mit Ex Philipp? Sie gibt die Hoffnung nicht auf

Sie ist traurig, denn eigentlich ist Philipp ihr Traummann. Doch die Fernbeziehung wurde beiden zum Verhängnis. Der Zahnmediziner pendelte zwischen ihrem Wohnort Berlin und seiner Praxis in Marl (Nordrhein-Westfalen). Als die Zeitschrift "Das Neue Blatt" das Paar vor wenigen Wochen traf, machte Caroline keinen Hehl aus ihren Eheproblemen: "Wir führen immer noch eine Fernbeziehung und es ist wirklich nicht mehr schön. Es ist schrecklich", gestand sie. Sagte aber hoffnungsvoll: "Wir arbeiten daran, es ist nicht so einfach." Ihr Mann fügte etwas verständnislos hinzu: "Ich habe hier meinen Hauptwohnsitz und bin doch nur drei Tage in der Woche weg. Und ja, ich wäre auch lieber hier. Nein, das stimmt nicht. Ich wäre lieber in der Toskana. Aber mit meiner Familie." Ganz aussichtslos scheint ein Liebescomeback also nicht zu sein.