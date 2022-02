Cathy Hummels: Bittere Klatsche! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Fans sind sauer auf Cathy

Viele Fans haben kein Verständnis für Cathys wehleidigen Beitrag. Deshalb häufen sich darunter bereits die fiesen Kommentare:

"Die kleine Welt der meisten Menschen ist seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr in Ordnung. Vor allem, wenn sie isoliert im Altersheim sitzen oder mit mehreren Kindern sich in kleinen Wohnungen durch die Pandemie kämpfen. Völlig ohne Chance, mal eben in den Flieger zu hüpfen und sich nur um sich selbst zu kümmern."

"Es gibt Menschen, die verhungern, kämpfen um ihr Leben, leben auf der Straße und so weiter. Aber Hauptsache jemand, der mehr als alles hat, muss sowas posten. Kann ich nicht ernst nehmen!"

"Ist deine große Welt heute nicht doch auch mehr als in Ordnung?"

"Ich empfinde es als höchst undankbar und auch zynisch, so privilegiert zu sein und wiederholt so zu tun, als wäre man die ärmste Sau auf Erden. Mental ist das ganz unten."

Und Cathy? Die wirft ihren Mut über Bord und ändert ihre Bildunterschrift kurzerhand in "Schön, wenn die Welt noch in Ordnung ist"...