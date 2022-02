Cathy Hummels: Traurige Beichte! Ihre Welt bricht zusammen

Wie sehr ihr Glück in Scherben liegt, macht die Mama des kleinen Ludwig damit mehr als deutlich. Auch ihre Fans sind besorgt - was ist wirklich bei Cathy Hummels los? In den Kommentaren unter dem Foto schreiben nur ein paar ihrer Anhänger Zeilen wie "Ist sie das jetzt nicht mehr?", "Was ist los?????", "Ist Deine große Welt heute nicht doch auch mehr als in Ordnung?" oder "Was meinst Du mit 'war' noch in Ordnung?". Da scheint bei der 34-Jährigen ihren Fans gegenüber wohl Klärungsbedarf zu bestehen. Ob sie wohl schon bald eine Erklärung für diese kryptischen Zeilen hat?

Das große Auf und Ab mit ihrem Mann Mats Hummels, kann die Moderatorin ja nicht kalt lassen. Mehr dazu im Video: