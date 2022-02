Cathy Hummels: Bittere Tränen wegen Söhnchen Ludwig

Cathy vermisst ihren Sohn Ludwig

Für Cathy dürfte es besonders schwierig sein, von ihrem Söhnchen Ludwig getrennt zu sein. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt sie ein etwas älteres Foto von sich und ihrem Sprössling beim Schokokuchen essen. "Ich schaue gerade alte Fotos an, mit Tränen in den Augen", schreibt sie dazu. "Bald hab ich ihn wieder bei mir. Und dann heißt es: Double trouble, you better watch out. Mein Baby ist keins mehr, dementsprechend sieht er auch nicht mehr so aus. Foto ist aus 2019. Er ist noch hübscher geworden."

Und Cathy kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ludwig wird vielleicht auch Fotograf. Ich bekomme so viele Fotos und Videos wie nie, nicht von ihm, dafür von Paw Patrol, Autos, Flugzeugen, Lego…", verrät sie. Wie süß!

Ups! Die Liebeslüge von Cathy und Mats Hummels ist aufgeflogen: