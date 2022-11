Cathy Hummels: Bittere Unterstellung! Jetzt macht sie ihrem Ärger Luft

Auf Instagram meldete sich Cathy Hummels in den vergangen Tagen immer wieder zum Thema Depressionen zu Wort. Sie selbst berichtete zuletzt erst, dass ihre Nähe zu dem Thema bis in ihre Schulzeit zurückreicht. Die Mutter des kleinen Ludwig möchte nun gemeinsam mit der deutschen Depressionshilfe in Schulen die Aufmerksamkeit auf mentale Probleme lenken, sodass anderen vielleicht besser geholfen werden kann, als sie selbst es damals erfahren hat.

Nun packt die 34-Jährige erneut aus und berichtet, dass sie bezüglich ihrer Probleme früher oftmals nicht ernst genommen wurde: