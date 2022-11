Cathy Hummels: Bittere Vorwürfe! Jetzt spricht sie ein Machtwort

Schön war’s auf Rhodos. Auf der griechischen Insel hatte sich Cathy Hummels mit zwölf Freundinnen, darunter Fit-Fluencerin Sophia Thiel, Moderatorin Nina Moghaddam und Ex-"GNTM"-Model Kim Hnizdo, zu einem Wellness-Trip eingefunden. Der Plan: Relaxen – und eine wichtige Botschaft loswerden! Denn eigentlich sollte die Wohlfühl-Sause im Fünf-Sterne-Hotel offiziell vor allem dazu dienen, das Thema mentale Gesundheit in den Fokus zu rücken. Oder wie Cathy es auf Insta ausdrückte: "Wir alle haben unsere Issues, Struggles, Selbstzweifel, Ängste, Panikattacken, Depressionen, die Liste ist sehr lang (…). Let’s stop MINDFUCK & Start to LOVE YOURSELF." Gut gemeint? Vielleicht. Aber leider schlecht gemacht!