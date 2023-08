Cathy Hummels: Dating-Hammer! Sie angelt sich einen Promi

"Erwischt! Ja, das stimmt. Modernes Dating? Bin ich jetzt auch dabei", gesteht Cathy gegenüber "Bild". "Ich vermisse es, einen Partner zu haben." Das Single-Leben hat die 35-Jährige satt. Zu groß ist die Sehnsucht nach einem Mann, der sie liebt, beschützt und immer ein offenes Ohr für sie hat.

Cathy verrät, dass sie sogar schon ein Date hatte! Blöd nur, dass es mit dem Mann nicht gefunkt hat. "Ich möchte einfach einen tollen Mann an meiner Seite haben. Ich suche einen Menschen, mit dem ich mein Leben wieder teilen kann", erzählt sie. "Ich glaube fest daran, dass irgendwo mein Traumprinz sitzt. Vielleicht sitzt ja gerade vor seinem Handy mit geöffneter ‚Raya‘-App ..."

Bis Cathy sich wirklich dazu durchringen konnte, die Dating-App herunterzuladen, ist etwas Zeit vergangen. Ihre Ladies mussten sie erst überreden! "Einige meiner Freundinnen haben gesagt, dass ich das mal ausprobieren soll. Ich bin nämlich etwas schüchtern, was Dating angeht. Bin etwas aus der Übung", gesteht sie. "Ich wünsche mir, dass sich der potenzielle Kandidat wirklich in mich als Mensch verliebt. Wichtig ist am Ende, dass man sich gegenseitig so nimmt wie man ist – auch mit Macken."

Bleibt abzuwarten, wer Cathys Herz am Ende wirklich erobern kann...