Daniela Büchner im Liebes-Interview: Promi-Mann? "Sag niemals nie..."

So eine Liebe hat sie schon einmal gefunden: In Jens Büchner (†49). Die beiden waren ein echtes Traum-Duo. Doch das Schicksal hat sie auseinandergerissen. Im November 2018 starb der Kult-Auswanderer an den Folgen einer Krebserkrankung. Vergleicht Danni die Männer mit ihrer großen Liebe? "Ich möchte das nicht vergleichen", sagt sie ganz ehrlich. "Jens war einmalig. Er war mein Zuhause. Ich weiß, dass ich niemanden finden werde, der genau ist wie er – und das will ich auch gar nicht. Jens war ein Kapitel, das immer in meinem Herzen bleibt. Aber das heißt nicht, dass kein neues aufgeschlagen werden darf."