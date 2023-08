Cathy Hummels packt aus: Deshalb ist sie immer noch Single

Die Hoffnung, ihren Traummann zu finden, gibt Cathy Hummels nicht auf: Sie hofft, bei ihrem "Wiesn Bummel", den sie am 18. September nun schon zum sechsten Mal veranstaltet, Mr. Right zu treffen. Im Interview mit "Bild" verrät die 35-Jährige nun, warum es für sie bisher so schwer ist, einen Mann kennenzulernen, wie er sein muss, damit sie sich in ihn verliebt und welcher Anmachspruch für sie gar nicht geht...

"Er muss mich einfach catchen und anziehen. Aber eine Sache, welche mir wichtig ist, ist tatsächlich die Größe. Ich mag den Beschützer-Typ. Er muss also größer sein als ich, was nicht schwer ist.", verrät Cathy auf die Frage, wie ihr Traummann sein soll. Doch warum ist das bisher so schwer zu finden? Als Ex-Frau von einem berühmten Fußball-Spieler hat sie es nicht leicht, jemanden zu daten, verrät Cathy.

Auf Dating-Apps hat sie es auch schon probiert, doch leider bislang ohne Erfolg: "Ja, habe ich. Aber ich bin nicht so ein großer Fan von Dating-Apps. Auf solchen Plattformen neigt man dazu, sich zu verstellen, immer nur die beste Version zu präsentieren. Ich möchte den Menschen kennenlernen und nicht die Illusion."

Doch sollte ein Mann mal den Mut haben, Cathy in der Öffentlichkeit anzusprechen, dann bitte nicht mit diesem Spruch: "'Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick oder soll ich noch mal vorbeigehen?' Meine Antwort: 'Wenn's beim ersten Anlauf nicht geklappt hat, dann beim zweiten sicher auch nicht.' Ich weiß, was ich will.", erklärt die Ex-Spielerfrau

Bleibt abzuwarten, ob das diesjährige Oktoberfest den großen Fang für Cathy bereithält!