Cathy Hummels: Drama um Sohn Ludwig! Ihre Fans gehen auf die Barrikaden

Fiese Kritik an Cathy

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Cathy nun zwei Fotos von sich, auf denen sie ihrem Sohn Ludwig einen Kuss auf den Mund gibt. Damit scheinen einige Fans allerdings ein großes Problem zu haben. Unter dem Beitrag häufen sich bereits die empörten Kommentare:

"Mutter-Kind-Liebe schön und gut, aber diese gebetsmühlenartigen, übertriebenen Liebesbekundungen für den kleinen Prinzen können auch ordentlich nach hinten losgehen! Du bist so eine hübsche Frau, such dir doch einfach einen neuen Mann an deiner Seite und projiziere nicht mehr in deinen Sohn hinein, als er ist! Das wirkt inzwischen echt ungesund und leicht befremdlich."

"Ich mag Cathy, nur diese Bilder empfinde ich als befremdlich. Er ist der Sohn und sollte nicht als Männerersatz herhalten."

"Wenn das mein Kind wäre, würde ich solche Bilder nicht posten. Was man nicht alles für Likes macht."