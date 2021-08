Cathy Hummels: Emotionales Statement! Jetzt platzt es aus ihr heraus

"Heute habe ich eine Statistik gelesen und war mehr als schockiert. Im Jahr 2021 ist es also immer noch kontrovers zu gendern und es ist auch kontrovers, dass Frauen im gleichen Berufsfeld genauso viel verdienen sollen wie Männer. Hier herrscht immer noch ein Unterschied von 18 %. Unsere Gesellschaft muss auch hier was tun. Ich plädiere für Equality. Nicht nur in Bezug auf Sprache, sondern auch in Bezug auf Payment bzw. Gehälter", so die 33-Jährige.

Momentan steht Cathy beim "Kampf der Realitystars" vor der Kamera. Alle Infos zur Show bekommt ihr hier: