Cathy Hummels: Ehrliche Worte nach dem schrecklichen Überfall!

Cathy schöpft neue Kraft

"Ich habe mich heute gar nicht bei euch gemeldet. Ich brauchte etwas Zeit für mich und möchte euch nicht vorspielen, dass ich hier komplett happy Urlaub mache. Die Presseberichte stimmen. Ich wurde überfallen, wie ich auch schon im Interview und meinem Post bestätigt habe. Das Leben hat manchmal eben Ups und leider auch heftige Downs zu bieten. Ich will das annehmen", schreibt Cathy in ihrer Instagram-Story.

"Vielen Dank für die unzähligen Nachrichten und Wünsche. Die geben mir sehr viel Kraft! Ich will eine Kämpferin sein! Für euch und meinen Jungen", schreibt sie weiter. "Wichtig ist schließlich auch, wie man mit so etwas umgeht. Ich freue mich, dass ich wieder das Gute im Menschen sehen will. Das zeigen mir eure Nachrichten und auch der Rückhalt meiner Familie und meiner Freunde. Und eins möchte ich auch sagen. Alle Leute in Thailand waren unglaublich nett und gastfreundlich zu mir. Ich hatte tolle vier Wochen dort. Also schließt bitte nicht von meinem Einzelfall auf die Situation dort."

