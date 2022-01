Cathy Hummels: Jetzt fällt ihr Mats Hummels eiskalt in den Rücken!

Genau, dem Boateng, der zuletzt für unfassbare Skandale sorgte, als herauskam, wie ekelhaft und gewalttätig er mit seinen Ex-Freundinnen umging, und sogar vor Gericht verurteilt wurde … Viele halten den Olympique-Lyon-Spieler sogar für mitverantwortlich für den Selbstmord seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt († 25) vor knapp einem Jahr! Zur Erinnerung: Nachdem Boateng im Interview in "Bild" und auf seinem Insta-Kanal übel über Kasia abgeledert hatte, brach eine Hass-Welle über das Model herein. Mobbing, dem Kasia offenbar nicht standhalten konnte. Cathy zeigte sich nach Kasias Tod schockiert: "Ich wünschte, dass ich dir geschrieben hätte. Auch, weil wir beide in der Fußballerwelt verkehren und ich weiß, wie brutal das sein kann …", schrieb sie damals auf Instagram. Und jetzt schwitzt Cathys Mann mit Boateng auf dem Laufband, als wäre nichts gewesen!? Man kann nur hoffen, dass auch Cathy ihren Mann anschließend zum Schwitzen brachte – mit einer ordentlichen Ansage …