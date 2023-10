Cathy Hummels: Es reicht! Sie zeigt Sohn Ludwig doch nicht mehr

Cathy Hummels wird ihren Sohn Ludwig und doch nicht mehr auf Instagram zeigen. Warum sie sich dagegen entschieden hat, erklärt sie am Samstag in einem "Brief" an ihre Followerinnen und Follower, den sie zusammen mit einem Still-Foto aus dem Wochenbett auf Instagram veröffentlicht hat.

"Warum haben wir uns dazu entschieden, Ludwigs Gesicht nicht mehr auf Instagram zu zeigen? Der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich gemerkt habe, wie schwierig & belastend Social Media sein kann", schreibt sie. Weiter erklärt die Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin: "Ich bin erwachsen und merke, wie mich dieses Gefühl, regelmäßig zu performen, beeinflusst und oft auch dazu verleitet, dem Drang nachzugeben, schöne Momente zu teilen."