Cathy Hummels: Feuer im Flugzeug! "Mein schlimmster Albtraum"

Die Influencerin war in den letzten Tagen auf der Fashion Week in Mailand unterwegs. Doch auf dem Rückflug nach Deutschland ging plötzlich eine Turbine ihres Flugzeugs in Flammen auf. "Ich bin gerade notgelandet. Es hat gebrannt im Flieger", erzählt die fassungslose Cathy ihren Followern auf Instagram. "So etwas habe ich noch nie erlebt! (...) Es war ein krasser Vorfall. Surreal. Wie in einem Film. Mein schlimmster Albtraum." Bevor die Passagiere den Flieger verlassen konnten, mussten sie sich jedoch noch einige Minuten gedulden, damit die Feuerwehr nach der Brandursache gucken konnte. Für Cathy stand nach dem Horror-Erlebnis fest: "Dann nehme ich ein Auto. Ich setze mich heute in keinen Flieger mehr."

