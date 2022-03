Cathy Hummels: Trauriger Hilferuf! Nach dem Überfall ist alles anders

Cathy holt sich professionelle Hilfe

"Ich hatte jetzt gerade tatsächlich mein Coaching, weil ich mir nach der Sache in Thailand seelisch helfen lasse, weil ich dieses Ereignis, wo es um mein Leben ging und wo ich glücklicherweise gut rausgekommen bin, verarbeiten möchte", erklärt Cathy in ihrer Instagram-Story. "Ich denke, so Schocks sitzen immer im Unterbewusstsein und deshalb hatte ich heute zwei Stunden Therapie."

Um das Ereignis aufzuarbeiten, habe sie nun einmal in der Woche einen Termin. Sie wolle "weiterhin mit einem Lächeln durchs Leben" laufen können...