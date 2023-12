Cathy Hummels: "Traumschiff"-Desaster!

Nach der Ausstrahlung hagelte es in sozialen Netzwerken Hass und Häme: "Ach guck, heute Abend spielt ja der Roboter mit", liest man da. "Warum muss sie auch immer wieder irgendwas versuchen, was sie nicht kann? (…) Sie ist halt weder Moderatorin noch Schauspielerin" oder "Die schlechteste Schauspielerleistung dieses Mal ist für mich Cathy Hummels." Das tut weh! Aber wie heißt es so schön? Schuster bleib bei deinen Leisten. Auch wenn man sich nicht so ganz sicher ist, um welche Leisten es sich bei Frau Hummels überhaupt handeln könnte…