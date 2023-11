Cathy Hummels: Heftige Kritik nach dem "Traumschiff"-Auftritt!

Für Cathy Hummels ist ein wahrer Traum in Erfüllung gegangen, als der Influencerin eine Gastrolle beim "Traumschiff" angeboten wurde. Doch noch mehr würde sie sich einen regelmäßigen Auftritt in der "ZDF"-Serie wünschen, wie sie gegenüber "BILD" verrät: "Mein Traum wäre eine feste Rolle auf dem Traumschiff. (...) Würde Florian Silbereisen mich fragen, ob ich längerfristig in seine Crew einsteigen möchte, wäre ich sofort dabei."

Doch zunächst musste Cathy Hummels ihre Feuertaufe am vergangenen Sonntag überstehen - in der Rolle der Juliane. "Die verwöhnte, frech-dreiste Werbefachfrau Juliane. Sie ist die Halbschwester von Esther Schweins und die junge Geliebte von Florian Fitz. Ich darf nur so viel verraten: Der Champagner hat geschmeckt", erzählt sie gegenüber "BILD". Die Ex von Mats Hummels hat sich über die Gelegenheit, ein Teil der "Traumschiff"-Crew zu sein, sehr gefreut: "Ich war nicht nervös. Ich habe mich einfach unheimlich über diese Chance gefreut. Wir sind alle nur Menschen. Ich kannte meinen Text, fühlte mich sicher." Doch wie kam der Auftritt von Cathy Hummels bei den Zuschauern an?