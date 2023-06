Cathy Hummels: Ihre "Playboy"-Fotos sorgen für Furore!

Bei heißen Temperaturen wurden Anfang Mai auf der Kanaren-Insel Teneriffa nackte Tatsachen geschaffen: Cathy Hummels zog sich für den deutschen "Playboy" aus (erscheint Anfang Juni). Allerdings nicht alleine: Mit von der Partie war ihre jüngere Schwester Vanessa Fischer. In München zerreiße man sich schon die Mäuler über die "scharfen Schwerstern", so ein Insider. Wegen der Aufnahmen hänge jetzt in Cathys Familie aber der Haussegen schief.

"Ich habe gehört, dass man gar nicht begeistert war, dass sie ihre kleine Schwester zu dem Shooting überredet hat", so die Quelle. "Schließlich ist auch Vanessa Mutter, zudem weder die Öffentlichkeit gewohnt, noch den Hass, der auf sie zukommen könnte." Dabei sollte gerade Cathy doch aus eigener bitterer Erfahrung wissen, wie erbarmungslos die Hater im Netz sein können. Bleibt zu hoffen, dass sich der Wirbel um die Fotos ganz schnell wieder legt...

