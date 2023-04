Eva Benetatou: Hüllenlos - So heiß sind ihre Playboy-Fotos

Jetzt will es Eva Benetatou allen zeigen. Das Reality-TV-Sternchen tritt in der neuen Staffel "Kampf der Realitystars" gegen 22 weitere TV-Bekanntheiten an um sich am Ende den Sieg zu holen. Doch zuvor wagt die gebürtige Griechin einen ganz anderen Schritt - sie ist das neue Playboy-Covergirl! Die Mutter des kleinen George Angelos ließ für das bekannte Männermagazin nun alle Hüllen fallen und könnte nicht stolzer auf die heißen Fotos sein.