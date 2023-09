Cathy Hummels: Intime Beichte! Damit hat keiner gerechnet

"Also, wenn ich ein bisschen was getrunken habe, knutsche ich unglaublich gerne", verrät Cathy in ihrem Oktoberfest-Podcast "Energy Wiesn Wahnsinn", zu dem sie YouTube-Star Aaron Troschke eingeladen hat. "Dann knutsche ich auch Frauen. Dann ist es mir total egal, dann will ich einfach nur knutschen." Leider gebe es viele Kerle, die ihrer Meinung nach überhaupt nicht knutschen können oder sogar Mundgeruch haben! "Ich habe deswegen immer Kaugummi dabei. Ein Mann kann noch so schön sein, aber wenn der stinkt, ist es vorbei."

Aaron fragt noch einmal genauer nach und will wissen, mit wie vielen Männern Cathy schon geschlafen hat. "Das ist an einer Hand abzählbar", stellt sie klar. "Ich öffne mein Schloss doch nicht für jeden. Ich kann das nicht, für mich ist das sehr, sehr privat."

Ob Cathy sich wohl vorstellen könnte, die nächste "Bachelorette" zu werden? Immerhin hätte sie dann eine ziemlich große Auswahl und könnte viele schöne Männer küssen. Doch davon will sie leider nichts wissen! "Weil die private Cathy unfassbar schüchtern ist. Und wenn mir wirklich jemand gefällt, dann werde ich komisch", gibt sie zu. Schade!