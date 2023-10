Cathy Hummels: Pikante Sexbeichte!

Ob man Cathy nun mag oder nicht: Sie arbeitet unermüdlich als Moderatorin ("Kampf der Realitystars"), Influencerin, Autorin oder Unternehmerin. Zugleich erzieht sie ihren Sohn Ludwig quasi allein. Eine respektable Leistung. Umso rätselhafter, dass Cathy jetzt ihr Sexleben in den Vordergrund rückt! "Wenn ich ein bisschen was getrunken habe, küsse ich unglaublich gerne. Dann knutsche ich auch Frauen", verriet sie sehr offenherzig im Podcast "Energy Wiesn Wahnsinn". Und ihre Sexpartner? "Die kann ich an einer Hand abzählen. Ich öffne mein Schloss nicht für jeden!"

Hat die Ex von Fußballstar Mats Hummels Angst, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken? Versucht sie, mit erotischen Plaudereien im Gespräch zu bleiben? Vermutlich. Lange Zeit sei sie nur "die Frau von" gewesen, erklärte Cathy gerade. "Ich wurde gar nicht gesehen. Das macht was mit dir."