Cathy Hummels: Jetzt holt sie ihre dunkle Vergangenheit ein!

Cathy Hummels befindet sich aktuell für die Dreharbeiten für die neue Staffel "Kampf der Realitystars" in Thailand. Die Ex von Mats Hummels darf auch in diesem Jahr wieder die beliebte TV-Show moderieren. Dennoch ist Thailand für sie nicht nur mit positiven Erinnerungen behaftet - im letzten Jahr geriet die Mutter des kleinen Ludwig dort in eine brenzliche Situation, die sie fast das Leben kostete. Die einstige Spielerfrau wurde ausgeraubt! Jetzt versucht sie diesen Schreckmoment ein für alle Mal zu verarbeiten.