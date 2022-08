Cathy Hummels: Jetzt platzt ihr endgültig der Kragen!

Cathy platzt der Kragen

In dieser Woche hat Cathy ihre Community mit einem hübschen Foto von sich überrascht, auf dem sie einen sogenannten Bollenhut trägt. Das kommt bei ihren Followern allerdings überhaupt nicht gut an!

"Ich poste dieses Foto und einige haben das Bedürfnis, mich anzufeinden", poltert Cathy in ihrer Instagram-Story. "Oh mein Gott. In was für einer Welt leben wir? Haben einige von euch nichts Besseres zu tun, als sich über ein Outfit und einen Hut zu echauffieren? Ich liebe meinen Look. Mein Outfit. Ich habe Spaß und lebe meinen Style. Das ist die Hauptsache. Das rate ich euch auch. Scheißt darauf, was andere sagen. Sie danken es dir eh nicht."

Wo sie recht hat, hat sie recht...