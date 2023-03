Cathy Hummels: Jetzt soll Sohn Ludwig Instagram-Star werden

Denn die 35-jährige Influencerin gibt ihrem Ludwig schon fleißig Nachhilfeunterricht in Sachen Instagram, lässt den Fünfjährigen sogar kleine Clips drehen und ins Netz stellen. "Da unten drückt man drauf und dann kann man was aufnehmen und posten", hört man Cathy in einer Story-Sequenz auf ihrem Profil erklären, während sie neben Söhnchen Ludi in die Kamera guckt. Und dann darf der Nachwuchs-Internetstar sogar alleine ran, ohne Mama dreht er einen Clip, während man Cathy von weiter weg im Hintergrund rufen hört. Dass der Kleine bereits ohne Aufsicht mit Mamas Handy spielen und sogar ins Internet darf, ist allerdings nicht unbedenklich – schließlich lauern dort durchaus Gefahren, gerade für Kinder! Doch Vorsicht wird bei Cathy in Sachen Social Media nicht gerade groß geschrieben, mittlerweile zeigt sie sogar das Gesicht ihres Sohnes unverpixelt und frontal auf ihrem Profil …