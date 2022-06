Cathy Hummels: Jetzt spricht sie Klartext

Via "Instagram" wendet sich Cathy Hummels nun mit einer besonderen Nachricht an ihre Follower und offenbart: "Die beste Medizin im Leben ist Lachen. Ich hab ja schon oft betont, dass ich vieles einfach mit einem Lächeln nehme und sehe. Trotzdem ist mir heute eine Message zum Wochenstart wichtig. An meine Frauen, die vielleicht Kommentare von anderen so gut ertragen." Sie fügt hinzu: "Liebe Frauen: 'Schönheit ist keine Frage des Alters. Das Äußere verändert sich, aber das Innere auch.'" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Cathy lässt sich von den Flirts ihres Noch-Ehemanns Mats definitiv nicht aus der Ruhe bringen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich diese Einstellung auch weiterhin beibehält!