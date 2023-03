Cathy Hummels: Emotionaler Neuanfang! Sie lässt alles hinter sich

Auf Instagram postete Cathy mehrere Fotos von sich, wie sie in der Wohngegend posiert, in der sie und ihr Sohn aktuell noch wohnen. "In den Straßen meiner Hood... nicht mehr lang! Wie geht es euch damit, Vergangenes hinter euch zu lassen? Mir fällt das schon schwer, aber ich freue mich auch. Aber der Gedanke, dass ich dort nie wieder sein werde, macht mich auch traurig.", schreibt die 35-Jährige zu dem Post.

Trotz der Angst vor Veränderung zeigt sich die Ex von Mats Hummels hoffnungsvoll und blickt positiv in die Zukunft: "Ich breite meine Flügel aus und fliege", schreibt sie am Ende des Posts.