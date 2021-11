Cathy Hummels: Neuer Ehezündstoff! Gedemütigt durch ihre größte Rivalin!

Die angebliche Affäre von Cathys Noch-Ehemann Mats Hummels (32) präsentierte in einem Instagram-Post jetzt nämlich ganz öffentlich, was sie so zu bieten hat: ihren prallen Vorbau! Für den ballverliebten BVB-Kicker vielleicht schon zwei gute Argumente … Doch Lisa ging sogar noch weiter, betonte kurz vor dem BVB-Spiel verführerisch: „Hier ist dein persönlicher Glücksbringer!“ Oha … Klar, bislang sind alle Flirt-Gerüchte über Mats und Lisa nur heiße Luft, bestätigt ist (natürlich) nix! Aber Lisa scheint die Aufmerksamkeit zu genießen, immerhin wurde aus der eher unbekannten Sportlerin binnen weniger Wochen eine Influencerin, die sogar den heiß begehrten „blauen Haken“ der Promis auf Instagram ergattern konnte. Und als Mats nach dem Match zugab, man hätte „verdient verloren gestern“, setzte Lisa direkt noch ein rotes Herzchen unter den Post! Zufall oder Kalkül? Klar ist jedenfalls: Lisa geizt nicht mit ihren Reizen. Und demütigt so – gewollt oder nicht – ihre abservierte Rivalin Cathy umso mehr!