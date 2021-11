Michelle & Mike Cees-Monballijn: Ärger mit dem Jugendamt!

Ärger mit dem Jugendamt

Bei Mike und Michelle stand nun das Jugendamt vor der Tür. Zur Erinnerung: Michelle hat eine zehnjährige Tochter namens Ann Jolie und einen dreijährigen Sohn namens Lijan Jazz. Mike ist der Stiefvater der beiden Kinder. "Der Vorwurf waren häusliche und mentale Gewalt, angeblich von Mike gegen die Kinder. Das ist natürlich Quatsch, das habe ich den beiden Mitarbeiterinnen auch gesagt", so Michelle im Gespräch mit "Bild". "Es gab einen Hinweis, der von einer Zuschauerin des ,Sommerhauses‘ kam. Die hat sich wohl Sorgen gemacht, ob er sich zu Hause gegenüber den Kindern auch so benimmt wie in der Show. Ich wundere mich aber schon sehr, dass deswegen jemand zu uns nach Hause kommt und meine Kinder befragt."

Diesen Schock muss Michelle nun erst einmal verkraften. "Jede Mutter kann das nachvollziehen, wenn man einen Brief vom Jugendamt bekommt, tut das erst einmal richtig weh", klagt sie gegenüber "RTL". "Das Jugendamt hat nur so schnell reagiert, weil wir im Sommerhaus waren und weil es da ein paar Szenen gab, die den Leuten schlecht aufgestoßen sind", ist sich Mike sicher.

Besonders bitter: Michelle wurde früher von ihrem Stiefvater geschlagen und gibt deshalb deutlich zu verstehen: "Ich würde es niemals zulassen, einen Mann an meiner Seite zu haben, der meine Kinder schlägt."