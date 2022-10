Cathy Hummels & Mandy Capristo: Damit hat niemand gerechnet

Und da heutzutage überall Konkurrenz droht, hat nun auch Ex-Monrose-Star Mandy Capristo ihre persönlichen Depressions-Erinnerungen vorgelegt. "Manchmal muss man sich nackt machen, gerade wenn man anderen Menschen helfen möchte", findet sie, "und dementsprechend habe ich in dem Fall gern die Hosen runtergelassen." Wenn es da draußen irgendwen gebe, dem sie mit "An erster Stelle bin ich Mensch" wieder etwas Licht anknipsen könne, sei ihr Werk getan.

Wie Cathy wählte sie für ihren öffentlichen Seelenstriptease die Sendung "Stern TV", bekannte dort, es hätte Momente gegeben, "in denen ich tatsächlich dachte, dass ich nicht nur umkippe, sondern am Peak erinnere ich mich daran, dass ich wirklich dachte, ich sterbe".

Ob ähnliche schmerzliche Erfahrungen die beiden Frauen zusammenschweißen oder ob das ähnliche Geschäftsmodell sich zu einem Depressions-Duell auswächst, wird sich zeigen. Und natürlich kann man kritisieren, dass es beiden auch um Selbstvermarktung geht. Aber solange dadurch nicht nur die eigene Kasse klingelt, sondern auch mehr gesellschaftliche Akzeptanz für eine schlimme Krankheit bewirkt wird, machen die beiden schon mal nichts falsch. Schließlich kann es nie genug Mutmach-Bücher geben…