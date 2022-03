Cathy Hummels: Bitter! Sie spricht über die schlimmste Zeit in ihrem Leben

Cathy hat lange gelitten

"Wie erkenne ich von Außen, ob jemand depressiv ist? Bei mir hätte es niemand gedacht", schreibt Cathy zu drei hübschen Fotos von sich. "Mein Aussehen war mir schon immer wichtig. Auch meine Kleidung. Ich liebte es schon als kleines Mädchen, mich schön anzuziehen, goldene Schuhe zu tragen und lange Haare zu haben. Auf den ersten Eindruck für viele oberflächlich. ABER, dass sich hinter der Fassade ein sehr sensibles Wesen versteckte, sah keiner."

Heute weiß Cathy, dass es einen Grund dafür gab, dass sie sich so auf ihr Äußeres konzentriert hat. "Wahrscheinlich habe ich mit all diesen Dingen versucht, abzulenken von mir … meiner von Zweifeln geplagten Seele." Mittlerweile kann sie offen darüber sprechen und will nicht mehr schweigen. Doch leider stoßen sie und andere depressive Menschen nicht immer auf Verständnis. "Als ich öffentlich machte, dass ich an Depressionen litt, war das für viele sehr überraschend. Es kamen Nachrichten wie: "Du? Du hast doch alles?", "Das glaub ich dir nicht. Du hast Geld", "Du lachst doch ständig. Lügnerin", "Depressiv siehst du nicht aus". UND da sind wir beim größten Problem der Depression. Man sieht die Seele nicht. Die Depression hat KEIN GESICHT. Sie ist UNSICHTBAR. Hätte man meine Krankheit früher erkannt, dann wäre meiner Seele, auch meinem Körper viel Leid erspart geblieben."

