Cathy Hummels und Mats Hummels: Jetzt spricht sie erstmals über die ganze Wahrheit!

Wie Cathy nun gegenüber "RTL" offenbart, steht für sie das Familienleben zwischen ihr, Mats und dem gemeinsamen Sohn Ludwig an erster Stelle. So erläutert sie: "Wir werden immer eine Familie sein und bleiben. Egal wie." Sie ergänzt: "An erster Stelle steht immer unser Ludwig. Wenn er so selig auf mir einschläft, dann weiß ich, dass es ihm gut geht." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz neues Licht auf das gemeinsame Lieben von Cathy, Mats und Sohn Ludwig geben. Für die Power-Frau steht das Wohl ihrer beiden Männer stets an erster Stelle! Um so schöner auch, dass die kleine Familie die Feiertage gemeinsam in Dubai verbringen konnte, um sich wieder richtig nah zu kommen...