Cathy Hummels & Ann-Kathrin Götze: Jetzt erreicht der Zoff ein neues Level!

Dabei macht die 33-Jährige doch auch gerade Urlaub in Dubai, zusammen mit Noch-Ehemann Mats (33) und Sohn Ludwig (3)! Aber auch das hat Tradition: Ann-Kathrin und Co. bleiben lieber unter sich. Dabei war das nicht immer so, früher gehörte Cathy fest zur Kicker-Clique, saß regelmäßig mit Ann-Kathrin und Ina im Stadion. Doch mittlerweile scheinen die Freundinnen von einst auf Distanz zu gehen. Natürlich nur inoffiziell, schwärmte Ann-Kathrin doch erst kürzlich in warmen Worten von Cathy: "Sie hat eine so positive Ausstrahlung und ist so ein lieber Mensch!" Was man halt so sagt, wenn Kameras dabei sind. Doch privat scheint zu gelten: Cathy muss leider draußen bleiben …