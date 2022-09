Cathy Hummels & Timur Bartels: Bestätigt er damit ihre Liebe?

So so, damit bestätigt der "Club der roten Bänder"-Darsteller also, dass er wirklich verliebt sei. Wer genau die Frau ist, die sein Herz erobert hat, ließ der Schauspieler jedoch nicht weiter durchsickern. Ob es sich dabei wirklich um Cathy Hummels handelt? Bereits vor Kurzem betitelte er die Noch-Ehefrau von Mats Hummels in seiner Instagram-Story als "Engel" und schenkte der Mutter des kleinen Ludwigs immer wieder liebe Worte. Bleibt abzuwarten, ob sie wirklich seine Herzensdame ist.

Wie sehr sich Cathy Hummels in den letzten Jahren verändert hat, erfährst du im Video: