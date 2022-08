Cathy Hummels & Timur Bartels: So süß! Jetzt zeigen sie es allen

Dieser Mann bringt Cathy Hummels endlich wieder zum Strahlen. Näher kennengelernt haben sich die Noch-Ehefrau von Profi-Kicker Mats Hummels und der "Club der Roten Bänder"-Schauspieler während des "Strong Mind Retreats", bei dem sie gemeinsam teilnahmen und sich alles um das Thema psychische Gesundheit drehte. Seither spricht Timur Bartels in höchsten Tönen von der Mutter eines Sohnes. Schon in einer Instagram-Story ließ er durchsickern: "Sie ist ein Engel! Sie hat das Herz am richtigen Fleck und ist meines Erachtens eine unterschätzte Frau!"

Auf Social Media schenkten sich die beiden in letzter Zeit auffällig viel Aufmerksamkeit - auch jetzt! Nachdem Cathy ein Bild mit Mega-Star George Clooney in ihrem Feed postete und scherzhaft darunter schrieb: "Das ist George. Mein neuer Freund" scheint Timur sich nicht mehr zurückhalten zu können und kommentierte den Post mit einem Apell an den den Hollywood-Beau: