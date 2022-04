Cathy & Mats Hummels: Getrennt! Jetzt bestätigt er es offiziell

Obwohl sie damit klarstellt, dass ihr Flirt mit Mats keine Beziehung sprengt, gibt sie so bekannt, dass die Ehe zwischen Mats und Cathy Hummels wirklich am Ende ist. Ob der Familienvater mit dieser unfreiwilligen Verkündung so einverstanden ist? Zumindest haben all die Spekulationen der letzten Wochen damit ein Ende, denn nach seiner Antwort mit "Oh Gott ja" besteht wirklich kein Zweifel mehr - Mats Hummels ist single und lebt seine Freiheiten als getrennter Mann anscheinend in vollen Zügen aus.

Was bei einer Scheidung auf Cathy und Mats zukommt, erfährst du im Video: