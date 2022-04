Cathy & Mats Hummels: Liebeshammer! Gemeinsamer Urlaub in Österreich

Über die Ostertage ist Cathy mit Sohn Ludwig und der Familie ihrer Schwester ins Luxus-Hotel Stanglwirt in Österreich gereist. Via Instagram ließ sie die Fans an ihrem Trip teilhaben. Und dann tauchte plötzlich auch Mats auf den Bildern auf. "Mein Name ist Hase #ididntknow #ichweissvonnichts #bunnyfun - Caption stammt von Mats", schrieb sie geheimnisvoll zu den Schnappschüssen. Ob Cathy damit wohl auf die Schlagzeilen der letzten Tage anspielt?